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دوري الأبطال.. سان جيرمان يحسم قمته مع يوفنتوس

الرياضة

دوري الأبطال.. سان جيرمان يحسم قمته مع يوفنتوس
AP
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نجح باريس سان جيرمان في حسم مباراة القمة ضد يوفنتوس الإيطالي لصالحه 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وسجل كيليان مبابي هدفي سان جيرمان في الدقيقتين 5 و25، فيما سجل البديل الأمريكي ونستون ماكيني هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 53.

وقدم فريق العاصمة الفرنسية وجهين مختلفين على مدار الشوطين، فكان مرعبا في الأول ونجح في تسجيل هدفيه، قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني لكنه حقق الأهم بالخروج فائزا على منافسه الرئيس في هذه المجموعة.

وبهذا الفوز، يتقاسم "بي إس جي" صدارة المجموعة الثامنة مع بنفيكا البرتغالي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يقبع يوفنتوس وماكابي حيفا في ذيل الترتيب بدون رصيد.

المصدر: وكالات

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