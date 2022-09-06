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التونسية أنس تصنع الحدث في بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

التونسية أنس تصنع الحدث في بطولة أمريكا المفتوحة
Legion-Media
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باتت التونسية أنس جابر أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين دون رد.

وجاء فوز النجمة التونسية المصنفة خامسة عالميا على منافستها الأسترالية بواقع 6-4 و7-6.

وتلتقي أنس البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأمريكية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

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