التونسية أنس تصنع الحدث في بطولة أمريكا المفتوحة
باتت التونسية أنس جابر أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين دون رد.
وجاء فوز النجمة التونسية المصنفة خامسة عالميا على منافستها الأسترالية بواقع 6-4 و7-6.
.@Ons_Jabeur earns her semifinal spot in straight sets!#USOpenpic.twitter.com/Z3rPMrHZFw— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2022
وتلتقي أنس البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأمريكية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.
المصدر: وكالات