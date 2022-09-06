تشخيص إصابة بنزيما

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة فريقه ضد سيلتك، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي استبداله في الدقيقة 30، بالبلجيكي إيدين هازارد.

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‏وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، أن بنزيما يعاني من بعض الانزعاجات في ركبته، وأضافت أن المهاجم الفرنسي حاول التحامل على نفسه ومواصلة اللعب لكنه لم يستطع ليتم استبداله.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما لم يجلس على دكة بدلاء الريال بعد تغييره حيث توجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس وعلامات القلق والحزن بادية على محياه.

وانتهت المواجهة بفوز ريال مدريد على سيلتيك بثلاثية دون رد ليستهل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال بطريقة مثالية.

المصدر: "ماركا"