ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة في لقاء سيلتيك

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة خلال مواجهته لنادي سيلتك الاسكتلندي المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واشتكى مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، من آلام عضلية في ركبته اليمنى، ولم يستطع استكمال المباراة.

Karim Benzema is subbed-off before 30' with an apparent knee injury. 😬 pic.twitter.com/JSsHHj2Bqx — UCL on Paramount+ ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 6, 2022

واضطر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي إلى استبدال مهاجمه الفرنسي، بالبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة 30.

Hazard comes in for the injured Karim Benzema 🤕 pic.twitter.com/CAlvhbw489 — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2022

وتشير النتيجة بعد نهاية شوط المباراة الأول بين الريال وسيلتك إلى التعادل السلبي.

المصدر: وكالات