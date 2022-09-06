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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة في لقاء سيلتيك

الرياضة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة في لقاء سيلتيك
AP
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تلقى ريال مدريد ضربة موجعة خلال مواجهته لنادي سيلتك الاسكتلندي المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واشتكى مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، من آلام عضلية في ركبته اليمنى، ولم يستطع استكمال المباراة.

واضطر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي إلى استبدال مهاجمه الفرنسي، بالبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة 30.

وتشير النتيجة بعد نهاية شوط المباراة الأول بين الريال وسيلتك إلى التعادل السلبي.

المصدر: وكالات

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