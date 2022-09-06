منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة ثانية قبل أسابيع من انطلاق مونديال قطر

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي، الثلاثاء، خضوع مدافعه الدولي المغربي آدم ماسينا لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وقال أودينيزي في بيان نشره على موقعة الرسمي، إن آدم ماسينا "خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. تمت العملية بنجاح في روما من قبل البروفيسور مارياني في عيادة فيلا ستيوارت"، معربا عن "أطيب تمنيات جميع أفراد عائلة أودينيزي بالشفاء العاجل لآدم".

وكان ماسينا، تعرض للإصابة في المباراة ضد فيورنتينا في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في 31 أغسطس الماضي.

ويعتبر غياب ماسينا عن المونديال القطري، ضربة موجعة ثانية للمنتخب المغربي، بعد تأكيد غياب مهاجم خنت البلجيكي طارق تيسودالي بسبب إصابة تعرض لها في أغسطس الماضي عقب مباراة فريقه ضد سانت تروندن في الدوري المحلي.

وكان ماسينا البالغ من العمر 28 عاما انتقل إلى أودينيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من واتفورد الإنجليزي، بعدما وقع على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي صيف 2025.

المصدر: وكالات