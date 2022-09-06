كيروش يقترب من العودة لتدريب منتخب إيران

رجحت وسائل إعلام إيرانية أن يعود البرتغالي كارلوس كيروش قريبا إلى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال "قطر 2022".

ويأتي ترجيح كفة حلول المخضرم البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوتشيتش في تدريب المنتخب الإيراني، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد الإيراني لكرة القدم، والذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع المدرب البرتغالي.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" والـ22 عالميا، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

وكتبت صحيفة "إيران ورزشي" الرياضية الحكومية أمس الاثنين: "اتحاد كرة القدم سيعلن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب".

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي إلى المنتخب الإيراني".

ويعد البرتغالي من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

على صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي حال تأكيد الخطوة رسميا، سينهي تعيين كيروش جدلا متواصلا منذ أسابيع بشأن مصير سكوتشيتش كمدرب لإيران.

يذكر أن قرعة مونديال قطر، أوقعت المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

وتسعى إيران لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: أ ف ب