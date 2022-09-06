دوري أبطال أوروبا.. صلاح ورفاقه لفك عقدة ليفربول أمام نابولي

تستأنف غدا الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء 8 مباريات في غاية القوة والإثارة.

وستسلط الأضواء في مباريات الغد على لقاء ليفربول، وصيف النسخة الماضية، ومضيفه نابولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

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ولم تتمكن الكثير من الأندية من التغلب على ليفربول خلال المواسم الأربعة الماضية، لكن فريق "الريدز" حل ضيفا على نابولي مرتين على ملعب "دييغو مارداونا"، وخسر خلالهما.

ويتطلع ليفربول هذه المرة بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لكسر العقدة التي لازمته في السنوات الأخيرة في مبارياته في ملعب نابولي، والعودة بانتصار ثمين أو على الأقل بنقطة التعادل وذلك في مستهل مشوار الفريق في البطولة القارية.

ولكن نابولي، بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، لن يكون صيدا سهلا، لا سيما وأنه سيكون مسلحا بمهاجمه المتألق، الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي سيشكل خطرا كبيرا على دفاع ليفربول.

وفي ذات المجموعة (الأولى) سيلتقي أياكس أمستردام مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في مباراة خارج التوقعات، حيث يحلم الفريقان بالفوز بها خاصة وأنها ستمنح المنتصر أفضلية كبيرة لحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.

وفيما يلي جدول مباريات الغد في الجولة من مجموعات دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى

أياكس (هولندا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا)

نابولي (إيطاليا) - ليفربول (إنجلترا)

- المجموعة الثانية

كلوب بروج (بلجيكا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - بورتو (البرتغال)

- المجموعة الثالثة

إنتر (إيطاليا) - بايرن ميونخ (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك)

- المجموعة الرابعة

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - سبورتينغ (البرتغال)

توتنهام (إنجلترا) - مارسيليا (فرنسا).

المصدر: وكالات