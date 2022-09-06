تشافي يعلن رحيل نجم آخر عن برشلونة

أعلن مدرب برشلونة، تشافي، الثلاثاء رحيل لاعب وسط فريقه، البوسني ميراليم بيانيتش، في حين ذكرت تقارير صحفية أن الشارقة الإماراتي يقترب من التعاقد معه.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي المقررة غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا "قرر بيانيتش الرحيل (عن الفريق) للحصول على مشاركة ودقائق أكثر.. كل شخص سيد مستقبله. كان لاعبا محترفا وأشكره على ذلك".

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وذكرت تقارير إعلامية أن الشارقة الإماراتي سيكون وجهة بيانيتش المقبلة، ولكن الفريق الإماراتي لم يعلق حتى الآن على أنباء مفاوضاته لضم النجم البوسني.

وكان بيانيتش انضم إلى برشلونة قادما من يوفنتوس في يونيو 2020 حتى 2024 مقابل 60 مليون يورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرثر في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين من الحوافز والمكافآت.

ولكن الدولي البوسني منذ 2008، لم يفرض نفسه أساسيا مع برشلونة، وخاض 30 مباراة في كافة المسابقات في موسمه الأول، ثم أعير إلى بشيكتاش التركي في موسم 2021-2022 قبل أن يعود إلى برشلونة هذا الموسم.

ولم يلعب بيانيتش (32 عاما) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحد جديد.

وينضاف بيانيتش بذلك إلى عدة لاعبين رحلوا عن برشلونة هذا الصيف، كان من أبرزهم

الغابوني بيير إمريك أوباميانغ الذي انضم إلى صفوف تشيلسي ضمن مفاجآت اللحظات الأخيرة للميركاتو مقابل 12 مليون يورو.

وقام برشلونة أيضا بإعارة 7 لاعبين، حيث انتقل فرانسيسكو ترينكاو إلى سبورتينغ لشبونة، ونيكو غونزاليس إلى فالنسيا، وسيرجينو ديست إلى ميلان، وكليمو لينغليه إلى توتنهام، وعبد الصمد الزلزولي إلى أوساسونا، وأليكس كويادو إلى إلتشي، وصامويل أومتيتي إلى ليتشي.

المصدر: وكالات