فرانسيس تيافو يصنع المفاجأة ويقصي نادال من بطولة أمريكا للتنس

خرج النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثالثا عالميا من الدور ثمن النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بخسارته أمام الأمريكي فرانسيس تيافو.

وجاءت خسارة نادال بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها 4-6، و6-4، و4-6، و3-6.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها فرانسيس تيافو، البالغ من العمر 24 عاما والمصنف 22 عالميا، الدور ربع النهائي في أمريكا المفتوحة حيث سيلتقي مع الروسي أندريه روبليف.

وقال تيافو عقب نهاية المباراة "لا أدري ماذا أقول، أنا لا أصدق. لقد قدمت كرة مضرب مدهشة، لا أدري ما حصل".

ومن ناحيته، أثنى نادال البالغ 36 عاما على أداء منافسه، قائلا "لعب جيدا وقدم الكثير من الأشياء بشكل جيد. من جانبي، أتيحت لي الفرص، وإذا كنت أريد أن أكون في ربع النهائي، يجب أن ألعب بشكل أفضل من ذلك".

وعن نهاية الموسم الحالي، قال نادال: "أحتاج إلى العودة للمنزل، لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة. لدي أشياء أكثر أهمية من كرة المضرب لتسويتها. وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات وفقا لكيفية سير الأمور في حياتي الشخصية التي لها الأفضلية على مسيرتي الاحترافية".

وبات على نادال الانتظار ليعزز رقمه القياسي من الألقاب الكبرى ورفعها إلى 23، علما بأنه كان قد توج بلقبين كبيرين من أصل ثلاثة هذا العام في أستراليا ورولان غاروس، ليعود وينسحب قبل مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون ضد الأسترالي نيك كيريوس بداعي الإصابة.

المصدر: أ ف ب