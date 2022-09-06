نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا يتلقى خبرا سارا (فيديو)

كشفت ريهام الشيمي، زوجة نجم الأهلي المصري السابق لكرة القدم، مؤمن زكريا، أنهما ينتظران مولودا جديدا رغم تأكيدات جميع الأطباء باستحالة هذا الأمر بسبب حالة زكريا الصحية.

ويعاني زكريا البالغ 34 عاما من مرض نادر في الأعصاب "ضمور العضلات"، أبعده عن ممارسة كرة القدم.

وقالت ريهام الشيمي خلال استضافتها على قناة "dmc": "أنا حامل بمعجزة من عند ربنا بعد تأكيدات جميع الأطباء باستحالة هذا الأمر بسبب حالة زوجي الصحية".

وأضافت: "الأطباء قالوا لنا الموضوع صعب ولكن الله جبر بخاطرنا ربنا كريم"، موضحة أنها حامل ببنت.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا مع المرض، أثناء تجربة إعارته من الأهلي المصري إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد زكريا للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ولم يشارك زكريا في أي مباراة منذ ذلك الحين قبل أن يتم تشخيص حالته في 2020 ويضطر للجلوس على كرسي متحرك.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

المصدر: وكالات