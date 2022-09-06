استقبال حافل للنجم البرازيلي مارسيلو في أولمبياكوس اليوناني (فيديو)
حظي النجم البرازيلي مارسيلو، الذي أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو الماضي، باستقبال الأبطال أثناء وصوله إلى اليونان للانضمام إلى نادي أولمبياكوس.
واستقبل حشد قوامه نحو 20 ألف متفرج النجم البرازيلي في نادي أولمبياكوس اليوناني أمس الاثنين، وردد المشجعون هتافات وأضاؤوا مشاعل بينما كان اللاعب الجديد يشق طريقه إلى ملعب غورغيوس كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس.
🔴⚪️📣 @MarceloM12 is one of us! 🇬🇷🇧🇷#Olympiacos#Marcelo#M12#Legend#WelcomeMarcelo#Football#Piraeus#Greece#Brazil#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/69IwWSsLt8— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
🔴⚪️📣🏟 #Olympiacos#Marcelo#M12#Legend#WelcomeMarcelo#Football#Piraeus#Greece#Brazil#WeKeepOnDreaming@MarceloM12pic.twitter.com/XfI1VZMm6j— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
ودخل مارسيلو الملعب بقميص يحمل الرقم 12 الذي كان يرتديه في ريال مدريد على مدار الـ16 مواسم الماضية.
وقال مارسيلو للجماهير "شكرا لكم. أنا سعيد جدا وراض. وعائلتي أيضا سعيدة وراضية. آمل أن أساعد الفريق بإخلاص كبير".
Καληνύχτα στον κόσμο του Θρύλου! / Good night Olympiacos fans! 🔴⚪️🇬🇷🇧🇷 @MarceloM12#Olympiacos#Marcelo#Message#M12#Legend#WelcomeMarcelo#Football#Piraeus#Greece#Brazil#WeKeepOnDreamingpic.twitter.com/I9ypbY6z2r— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 5, 2022
ولم يتم الإعلان عن شروط عقد مارسيلو مع أولمبياكوس، ولكن مواقع رياضية يونانية ذكرت أن العقد يمتد لعام، مع خيار إضافة عام آخر.
وخاض مارسيلو البالغ من العمر 34 عاما، 58 مباراة مع منتخب البرازيل في الفترة من 2006 إلى 2018، بما في ذلك نهائيات كأس العالم لعامي 2014 و2018.
ويسعى أولمبياكوس، الفائز بآخر ثلاث بطولات للدوري اليوناني الممتاز، للفوز بلقبه رقم الـ48 هذا الموسم.
المصدر: وكالات