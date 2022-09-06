السيناتور السابق باكياو لخوض نزال استعراضي في السعودية

قال الملاكم الفيليبيني ماني باكياو، المعتزل العام الماضي للمنافسة ضمن السباق الرئاسي في بلاده، الثلاثاء أنه يفكر بخوض مباراة استعراضية في السعودية في يناير المقبل.

وسيعقد بطل العالم السابق في ست فئات مختلفة والبالغ 43 عاما محادثات حول نزال ضد زميله السابق في التمارين الفرنسي جابر زياني في الرياض.

باكياو الذي استبعد سابقا العودة إلى عالم الملاكمة الاحترافية، قال عبر الهاتف من منزله في جنرال سانتوس حيث يستعد لمباراة خيرية ضد أحد مستخدمي يوتيوب المعروفين "سنستهل المفاوضات".

#NSTsports Manny #Pacquiao, who retired from #boxing last year for a tilt at the Philippines presidency, said that he is considering an exhibition fight in Saudi Arabia in January.https://t.co/WyZG8TSndJ — New Straits Times (@NST_Online) September 6, 2022

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وأنهى مسيرة امتدت 26 عاما بخسارة بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في لاس فيغاس في أغسطس 2021، علما أن السيناتور السابق منذ 2016 قد أخفق مطلع السنة في السباق على مركز رئيس البلاد.

وعن نزاله الخيري المقبل من 6 جولات ضد الضخم دي كاي يوو، الخبير في الألعاب القتالية في 10 ديسمبر المقبل في سيول، قال باكياو الذي يسير على خطى أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر جونيور بخوض النزالات الاستعراضية: "سأستعد كما لو أني سأخوض نزالا حقيقيا".

المصدر: "أ ف ب"