الكشف عن بنود مثيرة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، الاثنين، عن تفاصيل عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، المنتقل للبارسا هذا الصيف قادما من بايرن ميونخ.

وتعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي، قبل نهاية عقده مع بايرن بموسم واحد، مقابل 45 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين كمتغيرات، بعقد مدته 4 مواسم.



ووفقا للإذاعة الإسبانية، فإن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يحتوي على فقرة تنص على أنه إذا لعب أقل من 55% من المباريات في موسمه الثالث، يمكن للبارسا فسخ تعاقده.

أما فيما يخص راتب النجم البولندي، فسيحصل ليفاندوفسكي على 20 مليون يورو في موسمه الأول (10 ملايين صافية)، بينما سيصل الراتب إلى 26 مليون في الموسم الثاني بإجمالي (13 مليون صافية)، وفي موسم 2024-2025، سيتقاضى 32 مليون يورو بإجمالي (16 مليون صافية)، وفي موسم 2025-2026 (الأخير)، سيحصل ليفاندوفسكي على 26 مليون يورو (13 مليون صافية).

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🔷 Barça bu mövsüm La Liga'nı qazansa, Robert Lewandowski'yə 600.000 avro, treble etsə, 2 milyon avro bonus ödəyəcək.#FCBAZFANpic.twitter.com/uAOmNvhPE6 — FC Barcelona Azerbaijan (@fcbazfan2010) September 6, 2022

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وبالإضافة إلى الراتب الثابت، يملك ليفاندوفسكي أيضا بعض المتغيرات المنصوص عليها، والتي تتراوح من إجمالي 600 ألف يورو للفوز بالدوري، إلى مليوني يورو، في حالة تحقيق الثلاثية.



أما في حالة الحصول على كأس الملك فقط، فلن يحصل على أي مكافأة إضافية.



وأخيرا، يمكن لليفاندوفسكي، أن يقرر الاعتزال في أي وقت وإنهاء العلاقة التعاقدية مع برشلونة، أما إذا قرر اللعب مرة أخرى والتراجع عن الاعتزال قبل عام 2026، فيجب عليه العودة إلى برشلونة لأنه حصل على عقد موقع حتى ذلك العام بشرط جزائي قيمته 500 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"