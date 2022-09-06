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أول خطوط جوية ترعى دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

أول خطوط جوية ترعى دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AP
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أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران في العالم ترعى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المزمع إقامة مباراتها النهائية في إسطنبول عام 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الاثنين، أنها باتت الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا الذي يعتبر أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة على مستوى العالم.

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وأشارت بأن عقد الرعاية هذا يحمل أهمية وخاصة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام في ملعب "استاد أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول يوم 10 يونيو العام المقبل.

وأشار البيان إلى أن إعلان الرعاية جرى في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول بمشاركة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات ومسؤولين كبار في الشركة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين ومدير التسويق في الاتحاد غاي- لورينت أبستين.​​​​​​​

المصدر: "وكالة الأناضول"

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