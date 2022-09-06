 
مباشر

بالفيديو.. ضحكات مبابي وسخرية غالتيه تثير الجدل في الأوساط الرسمية الفرنسية

الرياضة

بالفيديو.. ضحكات مبابي وسخرية غالتيه تثير الجدل في الأوساط الرسمية الفرنسية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr1a

أشعل كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل المثار بشأن انتقاد انتقال فريقه لمواجهة نانت في الدوري برحلة طيران.

وبدأ مدير الرحلات الطويلة بخطوط السكك الحديدية الفرنسية الحملة بدعوة بي إس جي للتنقل بالقطار، للحفاظ على البيئة من خطر الوقود، مؤكدا توافر معايير السرعة والأمان والخدمات في القطار.

وبسؤاله عن مفاتحة اللاعبين في الأمر، نظر غالتيه إلى كيليان مبابي على يمينه، لينفجر المهاجم الفرنسي في الضحك.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى
لأول مرة.. أخ وأخت يلعبان معا في فرق إنجلترا الكبرى

وأضاف غالتيه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا: "معذرة، إنه رد فعل مبدئي، لأننا لم نتخيل أننا سنتعرض لهذا الموضوع".

وتابع: "لأكون صادقا معك، لقد تواصلنا مع الشركة التي تنظم رحلات الفريق صباح اليوم، لنعرف هل بإمكاننا التنقل باستخدام يخوت رملية شراعية".

وأثار الرد الساخر من مدرب بي إس جي وضحكات مبابي، موجة من الغضب لدى عدد من المسؤولين في فرنسا، مثل وزيرة الرياضة، وكذلك المهتمين بشؤون البيئة، ووصل الأمر بهم لمطالبة النادي الباريسي بالاعتذار عما بدر من مدربه ولاعبه.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا