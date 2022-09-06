بالفيديو.. ضحكات مبابي وسخرية غالتيه تثير الجدل في الأوساط الرسمية الفرنسية

أشعل كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل المثار بشأن انتقاد انتقال فريقه لمواجهة نانت في الدوري برحلة طيران.

وبدأ مدير الرحلات الطويلة بخطوط السكك الحديدية الفرنسية الحملة بدعوة بي إس جي للتنقل بالقطار، للحفاظ على البيئة من خطر الوقود، مؤكدا توافر معايير السرعة والأمان والخدمات في القطار.

وبسؤاله عن مفاتحة اللاعبين في الأمر، نظر غالتيه إلى كيليان مبابي على يمينه، لينفجر المهاجم الفرنسي في الضحك.

Kylian Mbappé et son entraîneur Christophe Galtier rigolent quand on leur demande s’ils envisagent de voyager en TGV plutôt qu’en avion pour leurs matchs. pic.twitter.com/PS6K4ER211 — Brut FR (@brutofficiel) September 5, 2022

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وأضاف غالتيه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا: "معذرة، إنه رد فعل مبدئي، لأننا لم نتخيل أننا سنتعرض لهذا الموضوع".

وتابع: "لأكون صادقا معك، لقد تواصلنا مع الشركة التي تنظم رحلات الفريق صباح اليوم، لنعرف هل بإمكاننا التنقل باستخدام يخوت رملية شراعية".

وأثار الرد الساخر من مدرب بي إس جي وضحكات مبابي، موجة من الغضب لدى عدد من المسؤولين في فرنسا، مثل وزيرة الرياضة، وكذلك المهتمين بشؤون البيئة، ووصل الأمر بهم لمطالبة النادي الباريسي بالاعتذار عما بدر من مدربه ولاعبه.

المصدر: "وكالات"