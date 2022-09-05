بوغبا يخضع لجراحة.. وحلم مشاركته في مونديال قطر مهدد

قرر لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا إجراء جراحة لإزالة الغضروف في ركبته اليمنى، ما يرسم علامة استفهام حول قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في مونديال قطر بعد شهرين ونصف.

وكشف مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عشية مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء "خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح لكنه توقف ثم قرر إجراء العملية الجراحية" مشيرا إلى أنه لن يعتمد عليه من الآن وحتى فترة التوقف قبل بطولة كأس العالم المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

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وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية أن التعافي من عملية جراحية في الغضروف يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني أن فرص تواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا في مونديال قطر تبقى قائمة ولكنها ضئيلة جدا.

وكان بوغبا تعرض للإصابة أواخر يوليو الماضي خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم الخضوع لعملية جراحية واكتفى بالعلاج الفيزيائي على مدى خمسة أسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية، لكن يبدو أن هذا العلاج لم يكن فعالا.

المصدر: وكالات