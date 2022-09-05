أمريكا المفتوحة.. الروسي روبليف يهزم كاميرون ويصعد لربع النهائي

بلغ الروسي أندريه روبليف الدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بسهولة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات دون رد، الاثنين.

وخلافا لمباراته مع الكندي دينيس شابوفالوف في الدور السابق حيث احتاج إلى جولة فاصلة في مباراة من خمس مجموعات استمرت أكثر من أربع ساعات، لم يجد روبليف أي صعوبة في تخطي نوري بواقع 6-4 و6-4 و6-4.

وقال روبليف بعد المباراة "لعبت مباراة جيدة. نجحت في حسم الأمور في ثلاث مجموعات وأنا سعيد للغاية".

وأضاف "أنا وكاميرون نعرف بعضنا البعض جيدا منذ فترة طويلة وكان يتعين علي بذل قصارى جهدي لكي أتخطاه".

وسبق لروبليف أن بلغ الدور ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة مرتين عامي 2017 و2020، وسيلتقي الفائز من مباراة الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا والأمريكي فرنسيس تيافوي والتي تقام لاحقا.

المصدر: وكالات