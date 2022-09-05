أول تعليق للتونسية أنس جابر بعد إنجازها التاريخي في بطولة أمريكا

أعربت النجمة التونسية، أنس جابر، عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققته فجر اليوم الاثنين، ببلوغها ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وحجزت التونسية المصنفة خامسة عالميا مقعدها في دور الثمانية لبطولة أمريكا، بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا بواقع 7-6 و6-4.

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وقالت أنس بعد المباراة عبر حسابها على "تويتر": "يا لها من ليلة على ملعب أرثر إتش، سعيدة أن أكون في ربع النهائي، هيا".

What a night on Ash 🔥

So happy to be in the quarterfinals! Yalla! 🙌 pic.twitter.com/pKLFiVE5Me — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 5, 2022

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها أنس، الدور ربع النهائي للبطولة الأمريكية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيت.

المصدر: RT