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أول تعليق للتونسية أنس جابر بعد إنجازها التاريخي في بطولة أمريكا

الرياضة

أول تعليق للتونسية أنس جابر بعد إنجازها التاريخي في بطولة أمريكا
Legion-Media
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أعربت النجمة التونسية، أنس جابر، عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققته فجر اليوم الاثنين، ببلوغها ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وحجزت التونسية المصنفة خامسة عالميا مقعدها في دور الثمانية لبطولة أمريكا، بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا بواقع 7-6 و6-4.

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إنجاز تاريخي.. أنس جابر تبلغ ربع نهائي أمريكا المفتوحة
إنجاز تاريخي.. أنس جابر تبلغ ربع نهائي أمريكا المفتوحة

وقالت أنس بعد المباراة عبر حسابها على "تويتر": "يا لها من ليلة على ملعب أرثر إتش، سعيدة أن أكون في ربع النهائي، هيا".

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها أنس، الدور ربع النهائي للبطولة الأمريكية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيت.

المصدر: RT

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