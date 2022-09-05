بيانيتش يتلقى عرضا للانتقال لفريق عربي

تلقى لاعب وسط برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش، عرضا جديدا للرحيل عن الفريق الكتالوني.

ولم تعد هناك فرصة أمام بيانيتش للعب في أحد الدوريات الأوروبية، بعد انتهاء القيد في القارة العجوز.

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فقد تلقى بيانيتش عرضا جديدا للانتقال إلى فريق خارج أوروبا.

Excl: Miralem Pjanić has received a proposal by Sharjah FC in UAE pro league on a three year deal — up to the player, there’s a chance to leave Barcelona for Pjanić. 🚨🔵🇦🇪 #FCB



Transfer market’s still open there and so Barça are prepared to let him go if Miralem will accept. pic.twitter.com/odrc0eNtTD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

وقال رومانو عبر حسابه على "تويتر": "تلقى بيانيتش عرضا من نادي الشارقة الإماراتي، لضمه هذا الصيف، بعقد مدته 3 سنوات".

Been told Miralem Pjanić’s now really tempted by Sharjah FC proposal and deal could be completed soon — as final details are being discussed now between all parties. 🚨🇦🇪 #FCB



It’d be a permanent transfer, three year contract — as revealed earlier. pic.twitter.com/cN5eOGrgnL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

وأكد رومانو أن سوق الانتقالات لا تزال مفتوحة في الإمارات، وأن برشلونة مستعد للسماح لبيانيتش بالرحيل إذا وافق اللاعب.

وكان بيانيتش، انضم إلى برشلونة صيف العام 2020 من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي.

ولعب صاحب الـ32 عاما، موسما واحدا مع برشلونة، قبل أن يغادر صيف 2021 إلى بشكتاش التركي بنظام الإعارة.

ولم يشارك بيانيتش في الموسم الحالي مع برشلونة في أي مباراة، علما بأنه شارك مع الفريق في 30 مباراة في موسم 2020/2021.

المصدر: وكالات