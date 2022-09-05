بويول: ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية.. وميسي سيعود إلى برشلونة

يعتقد أسطورة برشلونة، المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، أن مهاجم "البارسا" الحالي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يستحق الفوز بالكرة الذهبية عطفا بما قدمه في مسيرته الرائعة.

وقال بويول في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إنه (ليفاندوفسكي) أحد أفضل المهاجمين في العالم، وليس فقط بسبب سجله التهديفي الرائع لكنه يعرف كيف يقوم بإفراغ المساحات، ويعرف كيف يحصل على الكرة، وكيف يتعامل في منطقة الخصوم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أتمنى أن يفوز (ليفاندوفسكي) بالكرة الذهبية إنه يستحقها على مدار السنوات الجيدة التي قضاها والآن عليه أن يفوز بها في برشلونة، وستكون علامة جيدة".

وسئل بويول أيضا عن المواجهة بين المهاجمين ليفاندوفسكي ونجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في الدوري الإسباني، ليجيب مدافع برشلونة السابق: "بنزيما وليفاندوفسكي هما من أفضل المهاجمين حاليا.. بنزيما ظل يقود ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو، وقضى ليفاندوفسكي سنوات رائعة في بايرن ميونخ (قبل انضمامه لبرشلونة هذا الصيف)".

عودة ميسي إلى برشلونة

ومن ناحية أخرى، يرى بويول أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة عندما ينتهي وقته في باريس سان جيرمان ستكون خيارا جيدا.

وقال المدافع الدولي الإسباني السابق في هذا الصدد: "لم يفت الأوان بعد على عودة ميسي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بعد سنة ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في غضون عام، إنه أيضا عام كأس العالم".

واختتم حديثه قائلا "عودة ميسي المحتملة تعتمد على تشافي (مدرب برشلونة) وليونيل، لكن ميسي سيحظى دائما باستقبال جيد في برشلونة".

المصدر:goal.com