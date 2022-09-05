ريال مدريد يعلن حصول لاعبه فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين حصول لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، على الجنسية الإسبانية.

وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الرسمي "يعلن النادي أن لاعبنا البرازيلي فينيسيوس جونيور أدى قسم الولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة 2 سبتمبر، وبالتالي حصل على الجنسية الإسبانية من تلك اللحظة".

وبات بذلك فينيسيوس يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، مما يفتح مزيدا من الخيارات أمام ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين جدد من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ومع حصول الجناح الدولي البرازيلي على الجنسية الإسبانية، تقلص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة ريال مدريد إلى لاعبين اثنين وهما البرازيليان رودريغو وإيدير ميليتاو.

ولا تسمح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، لأندية الدوري المحلي بتسجيل أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قوائمها.

ولهذا السبب، لم يكن ريال مدريد قادرا على المنافسة للتعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى أرسنال في أغسطس الماضي.

المصدر: realmadrid.com







