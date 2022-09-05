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الدوري الإيطالي.. بوغبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس

الرياضة

الدوري الإيطالي.. بوغبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس
Legion-Media
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عاود لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا تدريباته في صفوف يوفنتوس الإيطالي وفقا لما أكده متحدث رسمي باسم الأخير اليوم الاثنين.

وقال المتحدث إن بوغبا أجرى بعض التمارين الأحد والاثنين، لكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب إلى الملاعب.

وكان بوغبا الذي يعاني من إصابة في الغضروف، قرر عدم إجراء عملية جراحية كانت ستبعده على الأرجح عن المشاركة في صفوف منتخب بلاده الذي سيدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم في مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

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ومن المتوقع عودة بوغبا إلى الملاعب خلال الشهر الحالي لكنه سيغيب عن المباراتين الأولين ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء، وضد بنفيكا البرتغالي الأسبوع المقبل.

المصدر: أ ف ب

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