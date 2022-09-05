لاعبة تنس فرنسية محترفة تتهم مدربها باغتصابها

اتهمت لاعبة التنس الفرنسية، فيونا فيرو التي وصلت إلى المرتبة 39 على العالم في مسيرتها العام الماضي، مدربها السابق بيير بوتير باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا.

وكتبت فيرو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهامها لبوتير وقالت: "لم أوافق".

وأضافت "لدي ثقة كاملة في نظام العدالة في بلدي، وأؤكد أنني لا أرغب في الإدلاء بأي تصريح آخر بشأن التحقيق الجنائي".

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان "نقف إلى جانب فيونا فيرو في الإجراءات التي بدأتها ضد مدربها السابق بيير بوتير".

وأضاف "ندرس إمكانية رفع دعوى مدنية في هذه القضية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم رابطة اللاعبات المحترفات للتنس في بيان: "نحيي فيونا على شجاعتها (بإعلانها تعرضها لاعتداء جنسي)، يسعدنا أن نرى تحقيقا كاملا وإجراءات قانونية تجري متابعتها. مهمة الرابطة ضمان بيئة آمنة للاعباتنا".

يذكر أن فيرو، 25 عاما، خسرت الأسبوع الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: أ ب