دييغو كوستا يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

بات مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، الإسباني دييغو كوستا على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأصبح كوستا من دون فريق منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي في بداية العام الحالي.

وارتبط اسم كوستا بالعديد من الأندية في تركيا والسعودية وإنجلترا وإيطاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي ناد، ولا يزال حرا حتى الآن.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيتواجد دييغو كوستا في إنجلترا غدا الثلاثاء، حيث يجري وولفرهامبتون محادثات متقدمة للتوقيع معه في صفقة مجانية".

وأضاف خبير الانتقالات في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "هناك اتفاق بين الطرفين على الشروط الشخصية للعقد، ويتبقى خضوع كوستا للفحوصات الطبية".

وأكمل: "سيكون عقد دييغو كوستا مع وولفرهامبتون ساري المفعول حتى يونيو 2023".

Diego Costa’s contract with Wolves would be valid until June 2023 — he will be in England to undergo medical tests on Tuesday. 🟠🛩 #WWFC



Decision on free transfer to be made in 24/48h. pic.twitter.com/x7BdxZjH1O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

وسبق لكوستا أن خاض تجربة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي بين العامين 2014 و2017، قبل أن يعود إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات