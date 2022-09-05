حسام السيد يعلن عن قائمة منتخب سوريا الأولية لدورة الأردن الرباعية

استدعى حسام السيد المدرب الجديد لمنتخب سوريا، قائمة أولية ضمت 35 لاعبا لخوض دورة الأردن الرباعية في كرة القدم المقررة بين 23 و26 سبتمبر الجاري، بمشاركة الأردن وعمان والعراق.

وقال السيد المعين في 23 أغسطس الماضي بدلا من غسان معتوق، إن عملية اختياره "تمت وفق أرقام وإحصائيات والتركيز على اللاعبين المحترفين والأكثر خبرة، وهذا ينطبق أيضا على اختيار اللاعبين المحليين الأكثر خبرة وسيتم انتقاء 23 لاعبا من القائمة لدورة الأردن".

وفيما يلي التشكيلة الأولية لمنتخب سوريا:

عمر السومة (العربي القطري)، عمر خربين (شباب الأهلي الإماراتي)، محمود مواس ومارديك مردكيان وفهد اليوسف (الشرطة العراقي)، إلياس هدايا (برين النرويجي)، حسام عايش (غوتبرغ السويدي)، إياز عثمان (يونيكوس اليوناني)، عبد الرحمن ويس (فولوس اليوناني)، بلال حلبوني (ماغدبورغ الألماني)، عمار رمضان (دونايسكا السلوفاكي)، محمد عثمان (لامفون التايلندي)، محمد عنز (الزوراء العراقي)، محمد مرمور (مسيمير القطري)، ثائر كروما (العين السعودي)، خالد كردغلي (نفط الوسط العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، عمرو ميداني (النصر الكويتي)، طه موسى وماهر دعبول وسعد أحمد وضياء الحق وعلاء الدالي وكرم عمران (الفتوة)، أحمد مدنية وعبد الرزاق محمد وأحمد الدالي (تشرين)، شاهر الشاكر ومحمد ريحانية وحسين جويد (أهلي حلب)، يوسف محمد ومحمد صهيوني (الجيش)، مؤيد خولي (حطين)، محمود البحر (جبلة)، عمرو جنيات (الكرامة).

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الرباعية ستنطلق في 23 سبتمبر الجاري بمباراتين بين سوريا والأردن والعراق مع عمان، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي والخاسران على المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

المصدر: أ ف ب