إنجاز تاريخي.. أنس جابر تبلغ ربع نهائي أمريكا المفتوحة

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة الـ5 عالميا الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى بتغلبها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 18.

وجاء ذلك بعد فوز أنس جابر على اللاعبة الروسية، بمجموعتين دون رد بواقع (7-6) و(6-4)، بعد ساعة و32 دقيقة من اللعب، اليوم الاثنين.

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وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأمريكية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت بالأمريكية سيرينا وليامز من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 الأحد 7-6 (10-8) و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأمريكية من أجل دعهما في المباراة المقبلة قائلة: "سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا...".

ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقا.

وبلغت الدور ذاته أيضا الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة بفوزها على الأمريكية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1، لتلاقي الأمريكية الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ شواي 7-5 و7-5.

المصدر: "وكالات"