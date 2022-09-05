الروسي مدفيديف يودع أمريكا المفتوحة على يد كيريوس
ودع حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب الخسارة أمام الأسترالي نيك كيريوس في دور ثمن نهائي.
وتمكن كيريوس من الإطاحة بمدفيديف المرشح الأول للقب بنتيجة 7-6 (13-11) و3-6 و6-3 و6-2 في غضون ساعتين و53 دقيقة.
Back-to-back 🔥 points@NickKyrgios & @DaniilMedwed are electrifying Ashe! pic.twitter.com/cXYd22S3dS— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022
ويواجه كيريوس في ربع النهائي، الروسي كارين خاتشانوف، الذي هزم الإسباني بابلو كارينيو بواقع 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3 في 3 ساعات و21 دقيقة.
وبلغ أيضا ربع النهائي، النرويجي كاسبر رود، بعد تغلبه على الفرنسي كورنتين موتيت بواقع 6-1 و6-2 و6-7 (4-7) و6-2 .
وتأهل إلى ربع النهائي أيضا، الإيطالي ماتيو بيريتيني بعدما أطاح بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بنتيجة 3-6 و7-6 (7-2) و6-3 و4-6 و6-2.
المصدر: "وكالات"