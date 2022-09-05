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بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي

الرياضة

بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي
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شهدت مباراة تروا وستاد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، مشهدا غريبا على الملاعب، حيث ظهر مشجعان أثناء المباراة داخل جاكوزي وهم يحتسيان الكحول إلى جوار الراية الركنية.

وتمكن ثنائي من مشجعي فريق تروا من متابعة مباراة فريقهم المفضل من حوض استحمام ساخن "جاكوزي" بجانب الملعب.

وسمحت التجربة الفريدة للمشجعين بالمتابعة بأناقة وبأقصى درجات الراحة، إذ أن أي لاعب كان ينفذ الركلة لم يكن يبتعد عنهما مسافة تزيد على مترين.

بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي

وتابع المشجعان المباراة وكل منهما في يده كأس جعة، ومظلة لمنع الشمس من مضايقتهما، وكرة شاطئية في حال كانت المباراة مملة.

بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي

وكان لدى الثنائي من المشجعين منظر رائع للملعب لمشاهدة هدف فريقهم الذي افتتح التسجيل قبل أن يدرك الضيوف التعادل 1-1، ويتم استبدالهما بثنائي مختلف للاستمتاع بتجربة المتابعة الغريبة.

بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي

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وجذبت مقاعد الضيافة انتباه المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حظيت بإعجاب الكثيرين لفرصة مشاهدة مباراة من حوض استحمام ساخن.

ولم يكن نادي تروا أول ناد يقدم تجربة حوض استحمام ساخن على جانب الملعب.

حيث أتاح فريق فالكيرك الاسكتلندي للجماهير قبل بضع سنوات، فرصة لمشاهدة المباريات من حوض استحمام ساخن بجانب الملعب.

المصدر: the-sun

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