بالصور.. أغرب متابعة لمباراة كرة القدم من الجاكوزي

شهدت مباراة تروا وستاد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، مشهدا غريبا على الملاعب، حيث ظهر مشجعان أثناء المباراة داخل جاكوزي وهم يحتسيان الكحول إلى جوار الراية الركنية.

وتمكن ثنائي من مشجعي فريق تروا من متابعة مباراة فريقهم المفضل من حوض استحمام ساخن "جاكوزي" بجانب الملعب.

وسمحت التجربة الفريدة للمشجعين بالمتابعة بأناقة وبأقصى درجات الراحة، إذ أن أي لاعب كان ينفذ الركلة لم يكن يبتعد عنهما مسافة تزيد على مترين.

وتابع المشجعان المباراة وكل منهما في يده كأس جعة، ومظلة لمنع الشمس من مضايقتهما، وكرة شاطئية في حال كانت المباراة مملة.

وكان لدى الثنائي من المشجعين منظر رائع للملعب لمشاهدة هدف فريقهم الذي افتتح التسجيل قبل أن يدرك الضيوف التعادل 1-1، ويتم استبدالهما بثنائي مختلف للاستمتاع بتجربة المتابعة الغريبة.

Sensasi menonton bola sambil berendam di jacuzzi, dan dapat view dari dekat corner 😅 terjadi di pertandingan Ligue 1 antara Troyes vs Rennes kemarin pic.twitter.com/Sf5W88Pm8T — Fakta Bola ⚽ (@FaktaSepakbola) September 5, 2022

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وجذبت مقاعد الضيافة انتباه المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حظيت بإعجاب الكثيرين لفرصة مشاهدة مباراة من حوض استحمام ساخن.

ولم يكن نادي تروا أول ناد يقدم تجربة حوض استحمام ساخن على جانب الملعب.

حيث أتاح فريق فالكيرك الاسكتلندي للجماهير قبل بضع سنوات، فرصة لمشاهدة المباريات من حوض استحمام ساخن بجانب الملعب.

المصدر: the-sun