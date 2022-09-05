إمارة عربية تفكر في شراء مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ملاك نادي مانشستر يونايتد حددوا السعر المناسب بالنسبة لهم للتخلي عن النادي الإنجليزي.

وحسبما ذكرت الصحفية الإنجليزية فإن عائلة جليزر مستعدة للتخلي عن نادي مانشستر يونايتد مقابل 3.75 مليار جنيه إسترليني.

وتعرضت عائلة جليزر للانتقادات والهجوم الشرس من قبل جماهير مانشستر يونايتد، في الأشهر الماضية.

The Glazers have set a price tag of around £3.75billion on Manchester United | @MikeKeegan_DMhttps://t.co/AGquFMbdce — MailOnline Sport (@MailSport) September 5, 2022

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وإلى الآن، لم يكن هناك أي مؤشر صادر عن عائلة جليزر التي تتسم بقلة ظهورها الإعلامي أن النادي معروض للبيع أو أنهم مستعدون للمشاركة في عرض لتقسيم الملكية.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأنهم قد يكونون مهتمين ببيع جزء من الأسهم إلى مستثمر أقلية محتمل.

لكن المشجعين، يأملون في تغيير جذري أكثر بكثير من مجرد الدفع بمالك جديد شريك في حصة أقلية.

ومع عدم فوز النادي بلقب منذ اعتزال المدرب أليكس فيرغسون عام 2013، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السادس، تجددت الدعوات لتغيير الملكية.

وطالبت الغالبية العظمى من جماهير "الشياطين الحمر" برحيل عائلة جليزر عن النادي الإنجليزي، وتغيير الملاك.

وأفادت الصحيفة أن ذلك المبلغ ربما يكون مغريا لأغنى رجل في بريطانيا، جيم راتكليف، الذي فشل في وقت سابق من هذا العام في شراء نادي تشيلسي.

وأوضحت أن هناك منافس آخر يرغب في شراء مانشستر يونايتد، مثل صندوق ثروة سيادي في دبي، لتنضم الإمارة إلى قائمة الملاك العرب للأندية الإنجليزية، حيث هناك مانشستر سيتي التابع لأبو ظبي، ونيوكاسل يونايتد التابع للسعودية.

ولكن لم يتضح بعد هل سيكون الشراء عن طريق مؤسسة دبي للاستثمارات أو دبي القابضة، إذ تكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر إذا كان هناك رغبة جدية من قبل الإمارة العربية في إتمام عملية الشراء التي تستقطب الاهتمام.

المصدر: dailymail