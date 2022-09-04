رونالدو "يغرد" بعد موقعة أرسنال

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، زملاءه بالفوز على أرسنال (3-1) مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي، موجها الشكر الخاص للمشجعين.

وشارك رونالدو بديلا، ودخل أرضة ملعب "أولد ترافورد" بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له مع زملائه من المباراة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "أحسنتم يا شباب! والشكر الخاص جدا لمشجعينا! إلى الأمام أيها الشياطين!".

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters! 👏🏽

Let’s go, Devils! 💪🏽 pic.twitter.com/TB2WJRnrQO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 4, 2022

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وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين في بدايته المتعثرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT