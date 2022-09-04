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رونالدو "يغرد" بعد موقعة أرسنال

الرياضة

رونالدو
Globallookpress Darren Staples
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هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، زملاءه بالفوز على أرسنال (3-1) مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي، موجها الشكر الخاص للمشجعين.

وشارك رونالدو بديلا، ودخل أرضة ملعب "أولد ترافورد" بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.  

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له مع زملائه من المباراة، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "أحسنتم يا شباب! والشكر الخاص جدا لمشجعينا! إلى الأمام أيها الشياطين!".

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المصدر: RT 

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