زينيت بطرسبورغ يقلب الطاولة على سبارتاك موسكو أمام أنظار وزير الخارجية.. فيديو

حول فريق زينيت بطرسبورغ تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه سبارتاك موسكو (2-1) في عقر داره، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم ألكسندر سوبوليف فريق العاصمة موسكو في المقدمة عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ورد فريق العاصمة الشمالية الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المدافع الكرواتي ديان لوفرين ولاعب خط الوسط الروسي أندريه موستوفوي في الدقيقتين (48، و66) على الترتيب.

وحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه المباراة، ونشرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، مقطع فيديو للحظة وصوله إلى ملعب سبارتاك موسكو.

وحقق فريق زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري.

في المقابل، مني سبارتاك موسكو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة فريق روستوف ومضيفه توربيدو موسكو غدا الاثنين، في ختام منافسات الجولة السادسة للدوري.

المصدر: RT