"تصرف غريب".. حارس مرمى يتعرض للطرد بسبب "نداء الطبيعة" أثناء المباراة

أقدم حارس مرمى نادي بلاكفيلد آند الإنجليزي لكرة القدم، كونور ماسيكو، على تصرف غريب أثناء مباراته أمام نادي شيبتون ماليت، في الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر حارس المرمى ماسيكو أن يلبي نداء الطبيعة "التبول" بين الشجيرات، بعد أن خرجت الكرة إلى ضربة مرمى، ولفت لاعبو شيبتون ماليت انتباه الحكم بنجامين دوفيل، الذي أشهر البطاقة الحمراء بوجه المذنب، في الدقيقة 76 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

Connor Maseko, playing for Blackfield & Langley against Shepton Mallet in the FA Cup first qualifying round, was shown a red card by Benjamin Duffill when he urinated in a bush while retrieving the ball for a goal kick https://t.co/S3omtGxIP8 — Times Sport (@TimesSport) September 4, 2022

يذكر أن ماسيكو ليس اللاعب الأول الذي يتعرض لهذا الموقف المحرج، حيث سبقه عدة لاعبون آخرهم إيريك داير نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

المصدر: "thetimes.co.uk"