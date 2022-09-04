فريق "الجيش الأحمر" يعود من سمارة بانتصار ثمين

خرج فريق تسيسكا موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه كريليا سوفيتوف (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة موسكو "الجيش" بالفضل في انتصاره لمدافعه إيغور ديفييف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

واستعاد فريق تسيسكا موسكو توازنه بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام مضيفه روستوف، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف المتصدر زينيت بطرسبورغ، الذي يحل ضيفا على سبارتاك موسكو في وقت لاحق من اليوم الأحد أيضا.

بينما تجمد رصيد فريق كريليا سوفيتوف من مدينة سمارة، عند 9 نقاط، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT