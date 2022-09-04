فورمولا 1.. النجم فيرستابين يتوج بجائزة هولندا الكبرى

توج النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول"، بلقب بطل جائزة هولندا الكبرى، الجولة الـ15 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، على حلبة "زاندفورت".

واعتلى ماكس فرستابن منصة التتويج، وإلى جانبيه وصيفه البريطاني جورج روسيل سائق "مرسيدس"، وصاحب المركز الثالث الفرنسي شارل لوكلير، سائق فريق فيراري.

وحقق النجم الهولندي فوزه الثاني على التوالي في جائزة هولندا الكبرى، والانتصار العاشر في الموسم الحالي للبطولة، والثلاثين في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وعزز ماكس فيرستابين (24 عاما) تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 310 نقطة، موسعا الفارق إلى 111 نقطة بينه وبين وصيفه شارل لوكلير، ويليهما في المركز الثالث المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق "ريد بول - Red Bull" برصيد 201 نقطة، ومن ثم جورج روسيل في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 188 نقطة.

المصدر: RT + F1