 
مباشر

"مواجهة نارية".. مانشستر يونايتد ضد أرسنال على ملعب "أولد ترافورد"

الرياضة

Legion-Media Alan Smith
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqoi

يحل فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضيفا على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، في المباراة الختامية للجولة السادسة "للبريمير ليغ".

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة ضيفه الفريق اللندني "الكنرز":

بينما وضع الإسباني ميكيل أرتيتا (40 عاما) المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر"، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط.

بينما يتربع نادي أرسنال على قمة صدارة "البريمير ليغ" بالعلامة الماملة برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا