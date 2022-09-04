"مواجهة نارية".. مانشستر يونايتد ضد أرسنال على ملعب "أولد ترافورد"

يحل فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضيفا على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، في المباراة الختامية للجولة السادسة "للبريمير ليغ".

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة ضيفه الفريق اللندني "الكنرز":

إليكم اختيارات السيد تن هاج لمواجهة اليوم أمام آرسنال! 🔴📋#يونايتد || #يونايتد_آرسنال — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 4, 2022

بينما وضع الإسباني ميكيل أرتيتا (40 عاما) المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر"، على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط.

بينما يتربع نادي أرسنال على قمة صدارة "البريمير ليغ" بالعلامة الماملة برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT