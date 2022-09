"مواجهة نارية".. مانشستر يونايتد ضد أرسنال على ملعب "أولد ترافورد"

Introducing our starting XI…



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @AaronRamsdale98 starts

🇺🇦 Zinchenko returns from injury

🇧🇷 @GabiMartinelli in attack



🔜 #MUNARSpic.twitter.com/bCZJBxJciG