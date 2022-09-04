"التهمتها النيران بشكل مخيف"..نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في بولندا (فيديو)

تمكن سائق الرالي السعودي، يزيد الراجحي، وشريكه، من النجاة، بعد أن شبت النيران بسيارتهما خلال سباق "باها" في بولندا.

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وفي "تويتر"، نشر حساب فريق يزيد الراجحي "Yazeed Racing أبطال العالم" مقطع فيديو يوثق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو قائلا: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل



تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (#LEG1#SS3)



ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي @Yazeed_AlRajhi ومايكل اور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف🔥#باها_بولندا#BajaPoland 🇵🇱 pic.twitter.com/Dcka6otmq4 — Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022

كما نشر حساب "Yazeed Racing أبطال العالم"، مقطع فيديو وثقه الراجحي لحظة احتراق سيارته، عبر صفحته في "تيك توك".

الحمد لله على كل حال.



توثيق لحظة احتراق سيارة بطلنا الكابتن يزيد الراجحي بنفسه في مكان اشتعالها في مرحلة دراوسكو الطويلة التي شهدت القسم الثاني والثالث من المرحلة الاولى من باها بولندا.@Yazeed_AlRajhi#باها_بولندا 🇵🇱 #Baja_Polandpic.twitter.com/HNAH8NPzdz — Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022

المصدر: RT