الروسي كابيلوف يسقط الإيطالي تشيريكو بالقاضية (فيديو)

ألحق الروسي رومان كابيلوف هزيمة ساحقة بمتحديه الإيطالي أليسيو دي تشيريكو في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في فرنسا، ضمن دورة "209UFC Fight Night " للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط كابيلوف المقاتل الإيطالي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من الزال الذي أقيم على حلبة "Accor Arena" في العاصمة باريس.

WHAT A COMBO TO GET THE KNOCKOUT FOR KOPYLOV #UFCParispic.twitter.com/FiHMmagDz3 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) September 3, 2022

Roman Kopylov faceplants Alessio Di Chirico with a stunning boxing combination. Keep those hands up dude #UFCParispic.twitter.com/dhjKEoiMXA — Shakiel Mahjouri (@Shak_Fu) September 3, 2022

Biggest win of his career! 🙌



💢 Roman Kopylov took the judges right out of it! #UFCParispic.twitter.com/T75FMY5KO6 — UFC Europe (@UFCEurope) September 3, 2022

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وحقق رومان كابيلوف (31 عاما) انتصاره التاسع حتى الآن في مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني أليسيو دي تشيريكو (32 عاما) بالهزيمة السابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 انتصارات.

المصدر: RT