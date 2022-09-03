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الروسي كابيلوف يسقط الإيطالي تشيريكو بالقاضية (فيديو)

الرياضة

الروسي كابيلوف يسقط الإيطالي تشيريكو بالقاضية (فيديو)
Legion-Media
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ألحق الروسي رومان كابيلوف هزيمة ساحقة بمتحديه الإيطالي أليسيو دي تشيريكو في النزال الذي جمعهما مساء السبت، في فرنسا، ضمن دورة "209UFC Fight Night " للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط كابيلوف المقاتل الإيطالي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من الزال الذي أقيم على حلبة "Accor Arena" في العاصمة باريس.

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وحقق رومان كابيلوف (31 عاما) انتصاره التاسع حتى الآن في مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني أليسيو دي تشيريكو (32 عاما) بالهزيمة السابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 انتصارات.

المصدر: RT 

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