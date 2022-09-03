الدوري الروسي.. كراسنودار يهزم سوتشي

نجح فريق كراسنودار في التغلب على ضيفه سوتشي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية أصحاب الأرض بصمة كل من اللاعبين النيجيري أولاكونلي أولوسيغون والأرمني إدوارد سبيرتسيان في الدقيقتين (49، و52) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم غوورغي ميلكادزي هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وحقق فريق كراسنودار انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الجديد للدوري (2022-2023)، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بفارق الأهداف خلف المتصدر زينيت بطرسبورغ، الذي يحل ضيفا على سبارتاك موسكو غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد نادي سوتشي عند 13 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT