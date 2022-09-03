بايرن ميونخ يعود بخيبة أمل من العاصمة برلين

خرج فريق بايرن ميونخ بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه يونيون برلين (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

بادر فريق العاصمة برلين بالتسجيل مبكرا عبر مهاجمه شيرالدو بيكر في الدقيقة الـ12 من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك جوشوا كيميتش التعادل للعملاق البافاري بعد ثلاث دقائق فقط.

وتعادل فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، في المباراة الثانية على التوالي، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، واكتفى بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 11 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا".

كما تعادل نادي يونيون برلين في المباراة الثانية، مقابل ثلاثة انتصارات أيضا، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT