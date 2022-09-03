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يوفنتوس يقع في كمين فيورنتينا

الرياضة

يوفنتوس يقع في كمين فيورنتينا
Globallookpress IMAGO/Imago-Images/Emmefoto
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سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فريق يوفنتوس بهدف مبكر سجله مهاجمه الجديد البولندي أركاديوز ميليك عند الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم الإيفواري كريستيان كوامي بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء.

واكتفى نادي يوفنتوس بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو"، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، رفع فريق فيورنتينا رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT 

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