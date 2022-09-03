الروسي مدفيديف يصطدم بـ"المشاكس" كيريوس في ثمن نهائي بطولة أمريكا

ضرب الروسي دانييل مدفيديف حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، موعدا مع الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس.

وتأهل دانييل مدفيديف المصنف الأول عالميا، إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، على حساب الصيني وو يبينغ، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، بنتيجة: (6-4) و(6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم السبت.

وسيكون اللاعب الروسي على موعد في الدور التالي مع نيك كيريوس، المصنف 25 عالميا، الذي تغلب بدوره على الأمريكي جيه جيه وولف بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم أيضا.

يذكر أن دانييل مدفيديف (26 عاما) حقق انتصاره العاشر على التوالي على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" منذ بداية النسخة الماضية للبطولة، التي توج بلقبها على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الغائب عن النسخة الحالية لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

المصدر: RT