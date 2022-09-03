محمد صلاح يهدر فرصة اقتناص هدف الفوز لليفربول في الوقت القاتل من "ديربي ميرسيسايد".. فيديو

ساد التعادل السلبي "ديربي ميرسيسايد" الذي جمع فريق إيفرتون وضيفه ليفربول، اليوم السبت، وذك في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إهدار الفرص بالجملة، وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يقتنص هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع، لولا براعة حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها أحد المدافعين في ملعب "غوديسون بارك".

فرصه محمد صلاح ضائعه pic.twitter.com/gFjYeAAQZj — Pep (@Pep_Arabi) September 3, 2022

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واكتفى فريق ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعادل نادي إيفرتون في المباراة الرابعة على التوالي، بعد هزيمتين في البداية، وتقدم من المركز السابع عشر إلى الرابع عشر على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط، حتى الآن.

المصدر: RT