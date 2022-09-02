الروسي خاتشانوف يبلغ الدور الرابع لبطولة أمريكا للتنس

اجتاز الروسي كارين خاتشانوف حاجز الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، على حساب البريطاني جاك دريبر.

وحسم خاتشانوف المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل ثلاثة، بينما فاز جاك دريبر بالمجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة، لكن البريطاني اضطر إلى الانسحاب في الثالثة بسبب إصابة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الروسي بستة أشواط مقابل خمسة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وسيكون كارين خاتشانوف (26 عاما) في الدور الرابع بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين الإسباني بابلو كارينو بوستا والأسترالي أليكس دي مينور مساء يوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT