مواجهة روسية تونسية على الأراضي الأمريكية

ضربت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا موعدا في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، مع التونسية أنس جابر.

وحققت اللاعبة الروسية المصنفة الـ18، فوزا سهلا في الدور الثالث على منافستها الهنغارية دالما غالفي، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضربت فيرونيكا كوديرميتوفا (25 عاما) بذلك موعدا في الدور الرابع مع أنس جابر المصنفة خامسة، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية شلبي روجرز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-4) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT