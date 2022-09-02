غياب طويل.. مدرب أرسنال يكشف مدة غياب النني بسبب الإصابة

أعلن المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن لاعب خط وسطه المصري، محمد النني، سيغيب عن الفريق لمدة طويلة بسب الإصابة في أوتار الركبة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمواجهة المرتقبة بين أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد الأحد المقبل، في معرض حديثه عن حالة المصابين في الفريق وعلى رأسهم النني والدولي الغاني توماس بارتي: "بالنسبة للنني نحن نتحدث عن فترة غياب لأشهر، ولكن بارتي سيغيب لأسابيع أو حتى أقل، أمل ذلك".

Elneny's injury - "𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬"

Partey's injury - "𝐖𝐞𝐞𝐤𝐬"



🤕 Mikel Arteta updates on the fitness of Arsenal's two midfielders pic.twitter.com/sInjin7qvC — Football Daily (@footballdaily) September 2, 2022

وكشف المدرب الإسباني كذلك أن: "لدى أرسنال مخاوف متعددة من الإصابات أثناء ذهابه إلى مانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن يغيب أولكسندر زينتشينكو عن الرحلة إلى أولد ترافورد لأنه لم يتدرب مع الفريق، لكن عندي أمل أن يتمكن حارس المرمى الإنجليزي آرون رامسديل، والنرويجي مارتين أوديغارد، من التدرب يوم السبت ونأمل أن يكونوا متاحين للتدريب مع الفريق".

وأضاف أرتيتا: "لسوء الحظ، ما يزال النيجيري أليكس إووبي، غير قادر على التدرب مع الفريق حتى الآن، بعد الغياب عن مباراتين، مع الفريق للأسف هذا هو الوضع الذي نمر به".

وتعرض محمد النني (30 عاما) لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال مباراته أمام فولهام (2-1) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن مباراة الجولة الخامسة ضد أستون فيلا (2-1) أيضا.

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ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد، مساء الأحد القادم، على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة السادسة من "البريمير ليغ".

وحقق أرسنال خمسة انتصارات متتالية ويتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بهزيمتين متتاليين في مستهل الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق ثلاثة انتصارات على التوالي، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات