"هروب بعثة المنتخب للملاكمة".. الاتحاد التونسي يصدر بيانا

أكد الاتحاد التونسي للملاكمة، في بلاغ له اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله حول "هروب بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الأواسط أثناء تواجدهم خارج الوطن" غير صحيح ومجرد إشاعات.

وأوضح الاتحاد التونسي للملاكمة، أن "كامل بعثة المنتخب الوطني للملاكمة لفئة الأواسط تواصل تربصها الخارجي في الجزائر، حيث تواصل الاتحاد اليوم، مع كامل البعثة كما أن المدرب الوطني على عين المكان".

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المصدر: "mosaiquefm.net"