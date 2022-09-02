مصارع روسي وآخر إيراني يحصلان على ذهبيتين بعد 10 سنوات من الألعاب الأولمبية

قرر الاتحاد الدولي للمصارعة، منح المصارعين الروسي بلال ماخوف والإيراني كميل قاسمي، الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن 2012.

وكشفت اختبارات المنشطات للبطل الأوزبكي أرتور تايمازوف، الفائز بالميدالية الذهبية للمصارعة لفئة وزن ما دون 120 كغم في أولمبياد لندن 2012، والجورجي دافيد مودزماناشفيلي، الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية، عن انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات.

وتم تجريد أرتور تايمازوف ودافيد مودزماناشفيلي من ميداليتيهما، وتقرر منح الخاسرين في الدور قبل النهائي بلال ماخوف وكميل قاسمي ميداليتين ذهبيتين.

وأفاد موقع "ru.irna.ir" باللغة الروسية، بأن وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية، وأثناء زيارة استمرت لثلاثة أيام قام بها إلى مدينة لوزان السويسرية، تسلم الميدالية الذهبية الأولمبية للمصارع كميل قاسمي.

المصدر: " wrestdag.ru+ ru.irna.ir"