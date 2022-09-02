كأس العالم في إيران

وصلت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار جولتها العالمية الترويجية بين الدول الـ32 المشاركة في مونديال قطر 2022.

وأقيم حفل عرض الكأس في قاعة برج ميلاد بطهران بحضور مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ومدرب المنتخب، الكرواتي دراغان سكوسيتش، وعدد من نجوم كرة القدم الإيرانية، ومئات من المتفرجين.

وكشف أحمد رضا عابد زاده، الذي قاد منتخب إيران في مونديال 1998 بفرنسا، عن الكأس.

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وأوقعت قرعة مونديال قطر 2022، المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية (B) التي تضم أيضا كلا من: إنجلترا، والولايات المتحدة، وويلز.

يذكر أن مباريات النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم ستقام لأول مرة في التاريخ بقطر وفي فصل الشتاء، خلال الفترة من 20 نوفمبر المقبل ولغاية 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات