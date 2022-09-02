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تشيلسي يفسخ عقد ألونسو

الرياضة

تشيلسي يفسخ عقد ألونسو
AFP Jacob Kupferman
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، بالاتفاق بين الطرفين.

ونشر تشيلسي، بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "رحل ماركوس عن تشيلسي باتفاق متبادل بين الطرفين".

وتابع: "ماركوس ألونسو أنهى علاقة استمرت لمدة 6 سنوات مع النادي، الجميع يشكر ماركوس على ما قدمه للبلوز ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

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وأفادت تقارير صحفية مؤخرا بأن ألونسو توصل لاتفاق مع برشلونة، للانتقال إلى صفوف "البلوغرانا" في صفقة انتقال حر.

وقال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ألونسو انضم إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع تشيلسي.

وأكمل أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة .

المصدر: وكالات 

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