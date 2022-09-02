تشيلسي يفسخ عقد ألونسو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، بالاتفاق بين الطرفين.

ونشر تشيلسي، بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "رحل ماركوس عن تشيلسي باتفاق متبادل بين الطرفين".

وتابع: "ماركوس ألونسو أنهى علاقة استمرت لمدة 6 سنوات مع النادي، الجميع يشكر ماركوس على ما قدمه للبلوز ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته".

Lots of fondness to look back on. It's been a pleasure, Marcos! 💙 pic.twitter.com/h9KLHFTz62 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022

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وأفادت تقارير صحفية مؤخرا بأن ألونسو توصل لاتفاق مع برشلونة، للانتقال إلى صفوف "البلوغرانا" في صفقة انتقال حر.

وقال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن ألونسو انضم إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع تشيلسي.

وأكمل أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة .

المصدر: وكالات