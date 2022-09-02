فيديو طريف.. أنس جابر تخطف الأضواء بجملة باللغة العربية في أمريكا

خطفت النجمة التونسية، أنس جابر، الأضواء أثناء مؤتمر صحفي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022، آخر البطولا ت الأربع الكبرى، بجملة باللغة العربية.

وكانت أنس جابر تنتظر سؤالا من إحدى المراسلات أثناء المؤتمر الصحفي، قبل أن تعلق النجمة التونسية باللغة العربية: "اسألي ياختي".

🚨🚨 فيديو طريف - التونسية أنس جابر في المؤتمر الصحفي عقب تأهلها للدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس: "اسألي ياختي" 😅😅😅😅❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/l2EzSUXbu1 — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) September 1, 2022

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع في الوطن العربي، وحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدعمون أنس جابر في كل مناسبة.

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بلغت النجمة التونسية إلى الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، على حساب صاحبة الأرض إليزابيث ماندليك، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت أنس جابر (28 عاما) بذلك موعدا في الدور الثالث مع الأمريكية الأخرى شلبي روجرز التي تغلبت بدورها على السلوفاكية فيكتوريا كوجموفا بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (7-5) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

المصدر: RT