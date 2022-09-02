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فيديو طريف.. أنس جابر تخطف الأضواء بجملة باللغة العربية في أمريكا

الرياضة

فيديو طريف.. أنس جابر تخطف الأضواء بجملة باللغة العربية في أمريكا
AFP JULIAN FINNEY
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خطفت النجمة التونسية، أنس جابر، الأضواء أثناء مؤتمر صحفي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022، آخر البطولا ت الأربع الكبرى، بجملة باللغة العربية.

وكانت أنس جابر تنتظر سؤالا من إحدى المراسلات أثناء المؤتمر الصحفي، قبل أن تعلق النجمة التونسية باللغة العربية: "اسألي ياختي".

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع في الوطن العربي، وحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدعمون أنس جابر في كل مناسبة.

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بلغت النجمة التونسية إلى الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، على حساب صاحبة الأرض إليزابيث ماندليك، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت أنس جابر (28 عاما) بذلك موعدا في الدور الثالث مع الأمريكية الأخرى شلبي روجرز التي تغلبت بدورها على السلوفاكية فيكتوريا كوجموفا  بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (7-5) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

المصدر: RT 

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